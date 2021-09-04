Украина - Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка "сине-желтых" против действующих чемпионов мира.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет матч 5-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года против команды Франции.

Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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