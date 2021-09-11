Україна подала заявку на проведення Євробаскету-2025: що відомо

Україна подала заявку на проведення Євробаскету-2025: що відомо

Прийняти поєдинки континентальної першості з баскетболу можуть Київ і Львів.

Федерація баскетболу України подала заявку на проведення чоловічого Чемпіонату Європи в 2025 році (Євробаскет-2025).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Україна претендує на спільне з іншими країнами проведення групового раунду Євробаскету, а також на те, щоб прийняти матчі плейоф та фінал Чемпіонату Європи.

Задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасних спортивних арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку - не менше 15 тисяч.

Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 - це Київ та Львів.

Ініціатором проведення Чемпіонату Європи в Україні є президент - Володимир Зеленський. ФБУ та президент організації Михайло Бродський підтримали цю ініціативу та подали відповідну заявку до ФІБА.

Раніше ТСН Проспорт писав, що збірна України з баскетболу дізналася суперників у відборі на ЧС-2023

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