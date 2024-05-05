Український воротар забив у Бразилії неймовірний гол ударом через усе поле (відео)

Максим Воронов приніс своїй команді перемогу шаленим голом зі своєї половини поля.

Український голкіпер бразильського клубу "Атлетіко Паранаенсе" (U-20) Максим Воронов відзначився забитим голом у матчі проти однолітків з "Парани".

17-річний українець забив ударом із власної половини поля. Максим вибивав м'яч майже від лінії власного штрафного майданчика, але той перелетів через усе поле та в підсумку опинився у воротах суперника.

Відео гола Максима Воронова

GOL DE GOLEIRO!

O jogo tava 2x2 com o PSTC pelo Paranaense Sub-20. O goleiro ucraniano Maksym foi dar o chutão e rolou isso aí...



https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico #PiazadaDoCaju pic.twitter.com/hVNuUEEQbl — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 4, 2024

Зазначимо, що Воронов забив гол за рахунку 2:2. Його результативний удар став переможним – "Атлетіко Паранаенсе" виграв поєдинок з рахунком 3:2.

Воронов є вихованцем харківського "Металіста" і приєднався до бразильського клубу у травні минулого року.

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