Український клуб вибив росіян з баскетбольної Ліги чемпіонів

"Прометей" вийшов у груповий етап турніру після перемоги над російською "Пармою".

Баскетбольний клуб "Прометей" з селища Слобожанське Дніпропетровської області пробився у груповий етап Ліги чемпіонів.

У вирішальному поєдинку кваліфікації, який відбувся в болгарській Софії, "Прометей" здолав російську "Парму" з Пермі з рахунком 67:65.

Зазначимо, що перед цим українська команда пройшла ще двох суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів - болгарський "Левскі" (96:56) і чеську "Опаву" (100:78).

Таким чином, "Прометей" став першим українським клубом, який вийшов в груповий етап баскетбольної Ліги чемпіонів через кваліфікацію.

На груповому етапі ЛЧ зіграють 32 команди, які будуть поділені на 8 груп.

Суперниками "Прометея" в групі А стануть "Тенеріфе" (Іспанія), "Сассарі" (Італія) і "Людвігсбург" (Німеччина).

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