Битва колишніх чемпіонів: стала відома дата наступного поєдинку Ломаченка

Василь зустрінеться з ексчемпіоном світу в легкій вазі ганцем Річардом Коммі.

Український боксер Василь Ломаченко повернеться на ринг наприкінці цього року. 11 грудня українець проведе бій з колишнім чемпіоном світу за версією IBF ганцем Річардом Коммі.

Про це повідомляється на сторінці Lomus_official в Instagram.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Теофімо Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш .

заявив, що реванш між його сином і українцем вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що . На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофімо Лопесу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання