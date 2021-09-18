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Битва бывших чемпионов: стала известна дата следующего поединка Ломаченко

Битва бывших чемпионов: стала известна дата следующего поединка Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий встретится с экс-чемпионом мира в легком весе ганцем Ричардом Комми.

Украинский боксер Василий Ломаченко вернется на ринг в конце этого года. 11 декабря украинец проведет бой с бывшим чемпионом мира по версии IBF ганцем Ричардом Комми.

Об этом сообщается на странице Lomus_official в Instagram.

  • В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.
  • После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш.
  • На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
  • Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофимо Лопесу.
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