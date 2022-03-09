Володимир Кличко зажадав відсторонити російського боксера від чемпіонського поєдинку

Легендарний українець вважає, що санкції повинні торкнутися кожного росіянина.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко заявив, що російського боксера Дмитра Бівола не повинні допускати до бою з Канело Альваресом.

На думку українського спортсмена, влада США, де повинен відбутися поєдинок, мусить заборонити Біволу виходити на ринг через військове вторгнення РФ на територію України.

"Вважаю, що Бівола точно не повинні допускати до бою. Кожна санкція не має нічого проти окремих осіб чи спортсменів. Вони стосуються політиків Росії, а кожен представник цієї країни мусить перебувати під санкціями. Таким чином ми показуємо Росії, що світ проти цієї безглуздої війни. У цій війні немає нічого хорошого", - наводить слова Кличка BBC.

Бій між Канело та Біволом заплановано на 7 травня. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі, що належить російському боксеру.

Читайте також:

"Забирайте своїх солдатів, поки можна": відомий український тенісист записав відеозвернення до росіян

Продовжує працювати на агресора: УАФ закликала позбавити Тимощука всіх титулів, нагород і почесних звань

Легенда "Барселони" та "Реала" засудив вторгнення РФ в Україну: Навіщо ти приходиш у чужий дім?