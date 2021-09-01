Гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять, что делать дальше со своей жизнью.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 сентября 2021 рассказывает, что Близнецам стоит стремиться к большему, а Ракам нужно ожидать ограничений.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзоткерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Наслаждайтесь гармонией. В отношениях все будет замечательным. На работе старайтесь больше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева мечей"
Проявите интеллектуальную составляющую. В любви не делайте больно партнеру. Продемонстрируйте ум на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж мечей"
Старайтесь больше. В любви ожидайте новые вызовы. На работе придется защищать свой проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Ожидайте ограничений. В отношениях стоит помогать друг другу. На работе — возможные проблемы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка кубков"
Точно решите, что вы хотите. В любви не гонитесь за всеми целями сразу. А в движении по карьерной лестнице помните, что лучше "синица в руках".
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдыхать время от времени. В отношениях лучше взять паузу. А на работе следует запланировать отпуск.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви двигайтесь вместе к общей цели. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Сила"
Продемонстрируйте силу. В отношениях проявите характер. А на работе — профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения сделок. В отношениях время выйти на новый уровень. На работе подумает над новым проектом.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка кубков"
Проявите душевное тепло. В любви задумайтесь над дружбой. На работе ищите единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка кубков"
Все складывается отлично. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе найдите верных и искренних коллег.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Влюбленные"
Двигайтесь друг друга. В любви старайтесь лучшего. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
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