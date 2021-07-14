Гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть наши желания.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 июля 2021 рассказывает, что страхи Овнов вылезут на поверхность, а Тельцам не стоит зацикливаться на быте.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка мечей"
Ваши страхи вылезут на поверхность. В отношениях будет больно. На работе ожидайте новых испытаний.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка мечей"
На стоит только на одном быту строить свою жизнь. В любви не оскорбляйте друг друга. На работе будет трудно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Освойте себя. Начните экономить в отношениях. На работе возьмитесь за новый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Император"
Уверенно стойте на ногах. В отношениях проявите силу. На работе овладейте свои чувства и эмоции.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Ваш путь только начинается. Не тратьте эмоции зря. В рабочих вопросах не показывайте эмоций.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Все может уничтожиться. В отношениях ожидайте изменений. Лучше найдите себе новую работу.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король пентаклей"
Ищите новые возможности. В любви определитесь с вашим будущим. Придумайте еще какой-то способ для зарабатывания денег.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы — чистая энергия. Новые функции в отношениях. В движении по карьерной лестнице не сдерживайте себя.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз кубков"
Наповниться энергией. Раскройтесь заново в отношениях. В рабочих вопросах прислушайтесь к голосу сердца.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка мечей"
Найдите место для покоя. В отношениях возьмите паузу, а на работе — время отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Императрица"
Развивайтесь. В любви раскройте ваши чувства по полной. А на работе продолжайте активность.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте вознаграждение. В отношениях выбирайте стабильность. Действуйте спокойно на работе.
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