Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро могут нас поддержать в трудные времена.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 Сентябрь 2021 рассказывает, что Рыб могут обидеть, а Овны должны ожидать перемен.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте изменения. В отношениях нужно решить, что делать дальше. На работе придется больше показать, чтобы показать результат.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Мир"
Найдите мир внутри себя. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все складывается как нельзя лучше.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Время экономить. В отношениях выберите одну финансовую цель. На работе начните финансово выгодный проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дьявол"
Вас ожидают многочисленные искушения. В отношениях решайте, стоит ли этим соблазнам отдаться. На работе вы услышите другие варианты для развития.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви избавьтесь своих страхов. А на работе вам мешать ваши комплексы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Победа — рядом. В отношениях попробуйте что-то новое. На работе вы выйдете победителем из сложной ситуации.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях исследуйте то новое. В рабочих ситуациях действуйте активно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Умеренность"
Перестаньте переливать из пустого в порожнее. В отношениях найдите золотую середину. На работе не стоит конфликтовать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе ожидайте маленький корпоратив.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Иногда стоит пойти. В любви будет трудно. На работе ожидайте новые вызовы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе будьте осторожны с эмоциями.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будете трудно. В отношениях скройте ваши чувства. На работе вас могут обидеть.
Читайте также:
- Кельтский календарь деревьев-2021: месяц виноградной лозы
- Таропрогноз на 13-19 сентября: что карты нам предвещают