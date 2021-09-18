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Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро могут нас поддержать в трудные времена.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18   Сентябрь 2021 рассказывает, что Рыб могут обидеть, а Овны должны ожидать перемен.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Смерть"

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Ожидайте изменения. В отношениях нужно решить, что делать дальше. На работе придется больше показать, чтобы показать результат.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

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Найдите мир внутри себя. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все складывается как нельзя лучше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка пентаклей"

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Время экономить. В отношениях выберите одну финансовую цель. На работе начните финансово выгодный проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

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Вас ожидают многочисленные искушения. В отношениях решайте, стоит ли этим соблазнам отдаться. На работе вы услышите другие варианты для развития.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Луна"

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Скрытое станет явным. В любви избавьтесь своих страхов. А на работе вам мешать ваши комплексы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

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Победа — рядом. В отношениях попробуйте что-то новое. На работе вы выйдете победителем из сложной ситуации.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Смело двигайтесь вперед. В отношениях исследуйте то новое. В рабочих ситуациях действуйте активно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

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Перестаньте переливать из пустого в порожнее. В отношениях найдите золотую середину. На работе не стоит конфликтовать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка кубков"

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Празднуйте маленькие победы. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе ожидайте маленький корпоратив.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Иногда стоит пойти. В любви будет трудно. На работе ожидайте новые вызовы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

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Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе будьте осторожны с эмоциями.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка мечей"

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Будете трудно. В отношениях скройте ваши чувства. На работе вас могут обидеть.

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