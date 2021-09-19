Гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 сентября 2021 рассказывает, что Рыб ожидают искушения, а Львам следует сфокусировать энергию на чем-то одном.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит ссориться просто так. В отношениях не провоцируйте конфликт. На работе обдумайте дальнейший план действий.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но всячески уходите от этого. В отношениях скройте ваше сердце. На работе остерегайтесь врагов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди — немало открытий. В отношениях ожидайте новых открытий. На работе стоит начать новый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет трудно, поэтому возьмите паузу. В любви может быть трудно. В движении по карьерной лестнице сделайте перерыв.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж жезлов"
Сфокусируйте энергию на чем-то одном. В любви добавьте страсти, а на работе — энергичности.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В любви двигайтесь друг к другу. На работе будут новые вызовы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Страшный суд"
Помните о последствиях своих действий. В любви на поверхность "вылезут" ваши прошлые поступки.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Короле пентаклей"
Прислушайтесь к мудрым советам. В отношениях работайте вместе. На работе ищите финансовую выгоду.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте изменения. Отношения могут закончиться или обновиться. На работе тоже будут новые вызовы.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Мир"
Нужен баланс. В любви уравновесит чувства и рациональное. На работе старайтесь гармонии.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Нужно больше экономить. В отношениях задумайтесь над финансовой стороной. А на работе ищите что-то новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте искушения. В отношениях попробуйте им поддаться. На работе действуйте энергично.
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