Гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои поступки.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 августа 2021 рассказывает, что у Тельцов скрытое может стать явным, а Близнецов ожидают победы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди — много соблазнов. Только вы знаете, стоит ли им подвергнуться в отношениях и в движении по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви стоит поработать над собственными комплексами. А в рабочих вопросах ищите скрытые мотивы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вас ожидают многочисленные победы. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. На работе действуйте активно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Раскройте ваше сердце. В отношениях вас ожидают новые приключения. А по рабочим делам прислушайтесь к интуиции.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Стоит найти баланс. В любви уравновесит сердце и разум. А на работе время начать новый проект.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не перегружайте себя. В отношениях будет трудно, а на работе не делайте то вместо других людей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам: они помогут вам и на работе, и в любовных отношениях.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

Осторожно, вам могут разбить сердце. В любви будет больно. А на работе не показывайте своих эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но опираетесь этом. В отношениях ожидайте новых испытаний. А на работе остерегайтесь подлых людей.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. В отношениях не стоит ссориться. Действуйте осторожно на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушивайтесь к внутренней мудрости. В отношениях прислушайтесь к интуиции, а в решении рабочих вопросов — к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас время для уединения. В отношениях стоит взять паузу, а на работе — отгул или отпуск.

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