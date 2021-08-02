Гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои поступки.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 августа 2021 рассказывает, что у Тельцов скрытое может стать явным, а Близнецов ожидают победы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дьявол"
Впереди — много соблазнов. Только вы знаете, стоит ли им подвергнуться в отношениях и в движении по карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви стоит поработать над собственными комплексами. А в рабочих вопросах ищите скрытые мотивы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вас ожидают многочисленные победы. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. На работе действуйте активно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Раскройте ваше сердце. В отношениях вас ожидают новые приключения. А по рабочим делам прислушайтесь к интуиции.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Стоит найти баланс. В любви уравновесит сердце и разум. А на работе время начать новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не перегружайте себя. В отношениях будет трудно, а на работе не делайте то вместо других людей.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам: они помогут вам и на работе, и в любовных отношениях.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Осторожно, вам могут разбить сердце. В любви будет больно. А на работе не показывайте своих эмоций.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что нужно делать, но опираетесь этом. В отношениях ожидайте новых испытаний. А на работе остерегайтесь подлых людей.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. В отношениях не стоит ссориться. Действуйте осторожно на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушивайтесь к внутренней мудрости. В отношениях прислушайтесь к интуиции, а в решении рабочих вопросов — к голосу сердца.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Отшельник"
Сейчас время для уединения. В отношениях стоит взять паузу, а на работе — отгул или отпуск.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания