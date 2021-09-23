Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 сентября 2021 рассказывает, что Тельцам следует искать новые возможности, а Близнецам — работать над своими целями.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Вам нужны новые победы. В отношениях добавьте огня. А на работе — старайтесь больше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж пентаклей"
Ищите новые возможности для обогащения. В отношениях пройдите тест на финансовую грамотность. На работе — действуйте активно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка кубков"
Работайте над своими мечтами. В любви наслаждайтесь чувствами. На работе добавьте эмоций.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева мечей"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях не будьте слишком холодными. Проявите интеллектуальную составляющую на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. В отношениях отправляйтесь куда-то вместе. На работе возможны командировки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице — найдите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Защищайте свои чувства. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе ищите друзей.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка кубков"
В любви найдите свой ресурс. В отношения добавьте вдохновения. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
Все будет хорошо. В любви добавьте счастья. На работе старайтесь партнерства.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Приобретайте новые знания. В отношениях учите новом друг в друга. На работе просите о премии.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях помните о свете и тьме. На работе ожидайте сюрпризов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева кубков"
Проявите свои чувства. В любви добавьте чувственности. На работе работайте достойно.
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