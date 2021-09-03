Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки от Вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 сентября 2021 рассказывает, что у Скорпионов улучшится ситуация, а Стрельцам стоит сделать выбор.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Не стоит транжирить средства направо и налево. В отношениях начните вместе экономить. Действуйте осторожно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В любви научите благоразумно выбирать. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка мечей"

Не бегите. Найдите время для отдыха. В любви делайте паузы. А на работе позаботьтесь о новогодний отпуск.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король кубков"

Откройте свое сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе уравновесит эмоциональное состояние.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях ищите гармонию. А в решении рабочих вопросов проявите профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите баланс. Время отношениям выйти на новый уровень. На работе вас ждут новые вызовы, но вы справитесь.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Двигайтесь навстречу друг другу. В любви не забывайте о дружбе. На работе рассчитывайте на коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Ситуация улучшается. Услаждает отношениями. Действуйте активно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет больно. В отношениях защитите свое сердце. В решении рабочих вопросов лучше уйти в глухую оборону.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Защищайте то, что дорого вам. В любви двигайтесь навстречу партнеру. Действуйте осторожно в рабочих ситуациях.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Ищите что-то новое в отношениях. Надейтесь на лучшее на работе.

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