Илона Гвоздева в коричневом бикини игриво поплескалась в море

Артистка показала, как прошел ее отпуск.
Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая недавно на отдыхе попала под ураган, поделилась пикантным видео.
Звезда отдыхала вместе со своим мужем в Тунисе, где она сделала много разных видео и фото. Много новых постов она уже публиковала. А теперь решила показать, как она плещется в море.
Так, на видео загорелая Илона в коричневом купальнике соблазнительно позирует перед камерой. Она игриво движется, танцует, а также плавает в море.
Также хореограф продемонстрировала изрядно привлекательную фигуру. На видео видно аппетитные ягодицы, стройные ножки и подтянутый живот звезды. Кроме этого, по ее телу соблазнительно стекают капли морской воды.
"Прощай лето — привет осень", — подписала пост Илона.
Но, похоже, что она не слишком радуется тому, что вскоре теплая погода изменится на прохладную. Ведь в конце поста звезда оставила печальный смайлик.
Напомним, недавно Илона Гвоздева уже делилась фотографиями с отдыха. На них она соблазнительно изогнулась в коралловом купальнике на фоне моря.