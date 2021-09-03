Илона Гвоздева в коричневом бикини игриво поплескалась в море

Артистка показала, как прошел ее отпуск.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая недавно на отдыхе попала под ураган, поделилась пикантным видео.

Звезда отдыхала вместе со своим мужем в Тунисе, где она сделала много разных видео и фото. Много новых постов она уже публиковала. А теперь решила показать, как она плещется в море.

Илона Гвоздева в Тунисе / instagram.com/ilonagvozdeva

Так, на видео загорелая Илона в коричневом купальнике соблазнительно позирует перед камерой. Она игриво движется, танцует, а также плавает в море.

Илона Гвоздева на отдыхе / instagram.com/ilonagvozdeva

Также хореограф продемонстрировала изрядно привлекательную фигуру. На видео видно аппетитные ягодицы, стройные ножки и подтянутый живот звезды. Кроме этого, по ее телу соблазнительно стекают капли морской воды.

Илона Гвоздева в купальнике / instagram.com/ilonagvozdeva

"Прощай лето — привет осень", — подписала пост Илона.

Но, похоже, что она не слишком радуется тому, что вскоре теплая погода изменится на прохладную. Ведь в конце поста звезда оставила печальный смайлик.

Напомним, недавно Илона Гвоздева уже делилась фотографиями с отдыха. На них она соблазнительно изогнулась в коралловом купальнике на фоне моря.

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