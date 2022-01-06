Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают события, которые должны произойти в будущем.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 января 2022 рассказывает, что у Овнов отношения могут выйти на новый уровень, а Раков любовь будет вдохновлять на новые свершения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 января 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения договоров. Отношения могут выйти на другой уровень. На работе проявите активность.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите единомышленников. В отношениях ищите не только любовь, но и дружбу. В движении по карьерной лестнице ищите надежных партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Вас окружает счастье. Растворитесь в любви. На работе ситуация должна улучшиться, а вызовов – стать меньше.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Влюбленные"
Любовь вдохновляет вас на новые свершения. В отношениях стремитесь к лучшему. Проявите эмпатию на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не хотите этого признавать. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь врагов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Придется защищать свою территорию. В отношениях не устраивайте напрасных ссор. А на работе прибавится новых вызовов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Ум – ваше оружие. В любви не раните партнера или партнершу своей иронией. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Настало время нужды. Не ждите чего-нибудь нового в отношениях. На работе избегайте ссор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка кубков"
Выбирайте разумно. В отношениях не женитесь на всех возможностях. Действуйте осторожно в движении по карьерной лестнице.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дурак"
Смотрите под ноги, когда двигаетесь. В любви не стоит бросать сразу в котел страсти. На работе проявите интерес к новому проекту.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Надо добавить немного огня. В отношениях покажите страсть. А на работе – профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые возможности. Задумайтесь над общей целью в отношениях. А на работе пора начать эффективно работать.
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