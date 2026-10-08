Конец света в октябре?: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила своим предсказанием

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов» таролог Яна Пасынкова отметила, что конец света не наступит в октябре 2026 года.

Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

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Ранее пастор из Южной Африки Джошуа Млакела заявил, что ему якобы «явились Христос и Бог» и сообщили, что конец света наступит 12–13 октября. Именно это зрители Яны Пасынковой попросили ее уточнить — действительно ли такое может произойти.

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В ответ на это таролог и победительница «Битвы экстрасенсов» сделала расклад карт Таро и отметила, что все это выдумка и конца света в октябре точно не будет.

«Они не знают, кто такой Джошуа Млакела, и советуют перестать употреблять то, что привело к появлению Бога и Иисуса», — поиронизировала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100 %. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что десять лет назад ученые вывели формулу, с помощью которой был рассчитан точный день конца света. По их мнению, именно тогда перенаселение Земли должно было бы привести к катастрофе и самоуничтожению человечества.

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