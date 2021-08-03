Лунный календарь на август: когда полнолуние и новолуние

В августе полнолуние взойдет в конце месяца.

Луна часто ассоциируется с магией, которая скрыта от людских глаз. Традиционно лунная энергия ассоциируется с женской силой, экстрасенсорными свойствами, загадками, скрытыми знаниями, путешествиями, детьми, духовностью, мистикой, морями и океанами и изменениями.

Фазы Луны играют важную роль в сельском хозяйстве. Когда люди сеяли и собирали урожай, опираясь на них. Многие до сих пор следуют этой традиции. Этот подход научную основу — доказано, что Луна влияет на воду и другие жидкости. Растения зависимые от воды, а это значит фазы Луны могут влиять на жизненный цикл.

Фазы Луны: какие бывают

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время он невидим для земного наблюдателя.

Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и его освещена Солнцем полушарие видимая земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенной полушарии, их называют четвертями.

Фазы Луны на август 2021

Убывающая Луна, — с 1 по 7 августа 2021;

Новолуние — 8 августа 2021;

Растущаяя Луна — от 9 до 21 августа 2021;

Полнолуние — 22 августа;

Убывающая Луна — с 23 по 31 августа 2021.

Лунные фазы в августе: что стоит сделать и чего избегать

Новолуние — это начало лунного цикла. Этот период идеален для действий и ритуалов, направленных на новые начинания. Почва наиболее плодородный во время новолуния, поскольку с точки зрения эзотерики считается, что Луна вытягивает воду из глубин Земли. Поэтому это наиболее удобный период для посева семян — не только в вашем саду, но и вообще в жизни. Новолуние — хорошее время возрождения и свежих идей. В этот период хорошо сажать листовые однолетние растения и травы.

Растущая Луна: считается, что в этот период месяц помогает расти том, что мы "посадили" в передней фазе. Он как бы усиливает то, что следует улучшить в вашей жизни и на чем следует сфокусироваться. Любые виды самосовершенствования принесут лучший результат в этот период. Это хороший период, чтобы прислушаться к своим чувствам и ощущениям, разобраться в отношениях с другими людьми. В это время хорошо сажать однолетние цветы, фрукты и овощи, виноградные лозы.

Полнолуние — это фаза, когда Земля находится между Луной и Солнцем. Она объединяет сильнейшие энергии всех фаз. Эффективно в этот период работать с вопросами духовности, здоровьем, успехом, изменениями, развитием паранормальных свойств, принятии решений. Это хороший период, чтобы сажать многолетние растения, корнеплоды и лук.

Месяц, что приходит, — это период для того, чтобы избавиться того, что вам мешает и погружения в себя. В В это время стоит присмотреться к своей жизни и понять, где вы сейчас, где вы хотите быть, куда пойдете дальше и как. Сейчас стоит заняться прополкой растений, уходу за садом, культивированием растений, уничтожением насекомых и лечением болезней.

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