Новолуние 21 марта 2023 года: три сильных ритуала и обряда

21 марта 2023 - третье новолуние в этом году.

Подобрали для вас три сильных обряда та ритуала.

Новолуние 21 марта 2023: ритуал от несчастия

Вам понадобится церковная свеча. Зажгите ее, встаньте на порог так, чтобы как если вы входите в квартиру. Дверь за собой закройте.

Потом, с горящей свечой обойдите все своё жилище справа налево по периметру. Если свеча не догорела, поставьте её посередине комнаты, зала и дайте догореть. Огарок выбросить.

Таким образом вы не только защититесь от несчастий, но и очистите свое жилище.

Новолуние 21 марта 2023: ритуал на исполнение желаний

Этот ритуал на исполнение желания осуществляется глубокой ночью. Подготовьте лист бумаги, на котором четко изложите суть своей мечты. Постарайтесь представить все это в уме. Сверните бумагу в трубочку и зажгите церковную свечу из церкви. Сожгите записку на огне, соблюдая правила безопасности.

После этого пепел от листка бумаги нужно собрать и бросить в стакан со святой водой. Пепел развейте по ветру, а свечу спрячьте под кровать.

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Новолуние 21 марта 2023: ритуал для привлечения любви

Есть и ритуал для привлечения любви для периода новолуния.

Вам понадобится спелая груша, ее следует разрезать пополам в ночь новой луны. Две половинки груши нужно скрепить при помощи спичек и закопать в землю возле дома.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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