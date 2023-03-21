Молодик 21 березня 2023 року: три сильні ритуали та обряди

21 березня 2023 року — третій молодик цього року.

Підібрали для вас три сильні обряди та ритуалу.

Молодик 21 березня 2023: ритуал від нещастя

Вам знадобиться церковна свічка. Запаліть її, встаньте на поріг так, щоб, як ви входите в квартиру. Двері за собою зачиніть.

Потім зі свічкою, що горить, обійдіть все своє житло справа наліво по периметру. Якщо свічка не догоріла, поставте її посередині кімнати, зали та дайте догоріти. Недогарок викинути.

Таким чином ви не тільки захиститеся від нещасть, але й очистите своє житло.

Молодик 21 березня 2023: ритуал на виконання бажань

Цей ритуал на виконання бажання здійснюється глибокої ночі. Підготуйте аркуш паперу, у якому чітко викладіть суть своєї мрії. Намагайтеся уявити все подумки. Згорніть папір у трубочку і запаліть свічку з церкви. Спаліть записку на вогні, дотримуючись правил безпеки.

Після цього попіл від аркуша паперу потрібно зібрати і кинути у склянку зі святою водою. Попіл розвійте за вітром, а свічку сховайте під ліжко.

Також читайте Астрологиня попередила українців про низку небезпек до кінця березня: в які дати

Молодик 21 березня 2023: ритуал для залучення кохання

Є і ритуал для залучення кохання для періоду молодика.

Вам знадобиться стигла груша, її слід розрізати навпіл у ніч молодика. Дві половинки груші потрібно скріпити за допомогою сірників та закопати у землю біля будинку.

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали вам поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік