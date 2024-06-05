Парад планет летом 2024: эзотерические предрассудки и приметы

Во время парада планет растет интерес к приметам и предрассудкам.

3 июня начался период парада планет, который будет виден летом 2024 года.

В частности, речь идет о так называемом большом параде планет. В этот раз в нем "примут участие" 6 планет Солнечной системы – Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

С точки зрения эзотерики, парад планет окружен разными предрассудками и приметами. Эти верования часто передаются из поколения в поколение и могут отражать культурные и духовные традиции некоторых регионов. Вот некоторые из них:

Парад планет: предрассудки

Негативное влияние на эмоциональное состояние: считается, что во время парада планет люди могут испытывать повышенную тревогу, нервозность или депрессию. Это связано с усилением энергетических колебаний. Увеличение количества конфликтов: предрассудок, что во время парада планет учащаются конфликты и ссоры, как на личном, так и на глобальном уровнях. Людям советуют быть особенно аккуратными в своих взаимодействиях с другими. Негативное влияние на здоровье: некоторые считают, что парад планет может негативно повлиять на физическое здоровье, вызывая обострение хронических заболеваний или новые болезни.

Парад планет: приметы

Очистка и защита: во время парада планет рекомендуется проводить ритуалы очищения дома, например, курить шалфей или ладан. Это считается особенно эффективным для устранения отрицательной энергии. Отказ от важных решений: считается, что в этот период не следует принимать важные решения или начинать новые проекты, поскольку энергетика может быть нестабильной и влиять на результат. Усиление интуиции: есть примета, что во время парада планет интуиция усиливается. Это благоприятное время для самопознания, медитации и работы над внутренними потребностями. Сны и знаки: считается, что сны во время парада планет могут быть пророческими или содержать важные подсказки. Людям советуют обращать внимание на сны и символы, которые могут появиться в их жизни. Защита от негатива: рекомендуется носить амулеты или талисманы, чтобы защитить себя от негативной энергии. Популярны камни, такие как черный турмалин или обсидиан, которые считаются защитными.

Парад планет: общие эзотерические убеждения

Энергетический переход парад планет считается временем энергетического перехода, когда старые энергии остаются позади, а новые возможности открываются. Это время для отпуска старых обид и отрицательных эмоций. Усиление магических практик: считается, что любые магические ритуалы, проводимые во время парада планет, обладают особой силой и могут дать более мощные результаты.

Эти предрассудки и приметы являются частью эзотерической культуры и не имеют подтверждения. Однако они могут быть интересны тем, кто увлекается духовными практиками и желает использовать потенциально усиленные энергии во время такого редкого астрономического явления.

Также читайте Парад планет летом 2024 года: три интересных эзотерических ритуала

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также: