Переговоры с Россией: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Война России против Украины / © ТСН

Реклама

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание относительно переговоров Украины и России в Турции. Она отметила, что это "возможность поторговаться с Россией".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова считает, что переговоры с РФ в Турции все же имеют смысл. Ведь это может повлиять на обмены и репарации.

Реклама

"Это дает возможность поторговаться с Россией. И этот торг касается возмещений, то есть репараций, обменов. То есть что мы и на что меняем", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.