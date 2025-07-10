Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала главное событие лета: "Возвращение своего"

Яна Пасынкова назвала главное событие лета

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Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о главном событии лета.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова предсказала главное событие лета 2025 года. По ее мнению, это может быть возвращение чего-то ценного.

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"Давайте о хорошем: возвращение своего домой. Это касается людей, вывезенных ценностей, не обязательно за период полномасштабной, возможно и раньше. Также это касается и земли", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.