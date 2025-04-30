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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание о мирных переговорах

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война

Война в Украине / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов«, таролог Яна Пасинкова сделала предсказания о мирных переговорах. Она подчеркнула, что США и Россия играют в двойную игру.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что несмотря на все, украинцы будут радоваться этой «битве хитрости».

«Мы видели двойную, а то и тройную игру. Как со стороны США, так и России. История здесь такова, что кто-то кого-то переигрывает. И когда завершится эта битва хитрости, мы будем радоваться, как это закончится», — сказала Яна Пасынкова.

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