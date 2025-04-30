Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание о мирных переговорах

Война в Украине / © Associated Press

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Победительница «Битвы экстрасенсов«, таролог Яна Пасинкова сделала предсказания о мирных переговорах. Она подчеркнула, что США и Россия играют в двойную игру.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что несмотря на все, украинцы будут радоваться этой «битве хитрости».

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«Мы видели двойную, а то и тройную игру. Как со стороны США, так и России. История здесь такова, что кто-то кого-то переигрывает. И когда завершится эта битва хитрости, мы будем радоваться, как это закончится», — сказала Яна Пасынкова.