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- Астрология
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Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание о мирных переговорах
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов«, таролог Яна Пасинкова сделала предсказания о мирных переговорах. Она подчеркнула, что США и Россия играют в двойную игру.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что несмотря на все, украинцы будут радоваться этой «битве хитрости».
«Мы видели двойную, а то и тройную игру. Как со стороны США, так и России. История здесь такова, что кто-то кого-то переигрывает. И когда завершится эта битва хитрости, мы будем радоваться, как это закончится», — сказала Яна Пасынкова.