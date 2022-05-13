Пятниця, 13-го: что нужно делать и чего стоит избегать

Исследователи считают примету пятницы, 13-го, относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков.

Пятница, 13-го — так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач. В медицине такой набор примет рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это «параскаведекатриафобией» — боязнью пятницы, 13-го. Термин предложен доктором Доналдом Доссеем. По его словам, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед пятницей 13-го исчезнет сам собой.

Пятница, 13-го: история

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го, распространённым в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая всё его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. В том числе семь лет спустя в Париже на острове Сите были сожжены заживо последний Великий магистр ордена Жак де Моле и Командор Нормандии Жофруа де Шарне. По преданию, перед смертью де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов. Этот сюжет лег в основу серии исторических романов французского писателя Мориса Дрюона.

В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. В первый раз это произошло в пятницу 13 мая 1988 года. Этот чёрный юмор был перенят авторами некоторых других компьютерных вирусов.

Пятница, 13-го: мифология

Согласно популярному скандинавскому мифу 12 богов собрались на праздничный ужин в раю Валгалле, когда появился неприглашенный 13 бог Локи. Локи подговорил Гальдра, слепого бога тьмы, убить стрелой из омелы бога счастья и радости Бальдра. Когда бог счастья и радости умер, это стало днем, когда вся земля загрустила. Таким образом, в скандинавских культурах укрепилось предчувствие неудачи с числом 13. Другая версия происхождения суеверия указывает на связь между пятницей, 13-го, с лунным календарем, согласно которому в тринадцатый день начинается полная фаза месяца.

Самым вероятным происхождением несчастного дня в пятницу, 13-го, являются общие сочетания предрассудков во многих культурах по числу 13 или «чертовой дюжины» и пятницы. Пятница считается несчастливым днем, в частности потому, что в этот день был распят Иисус Христос. К тому же, по свидетельству некоторых исследователей, распятие произошло 13 числа месяца нисана еврейского календаря. Таким образом, по этой версии пятница, 13-го, стала знаменательной датой, когда со смертью сына божьего в мире воцарилось зло. К тому же именно в пятницу ночью по религиозным верованиям перед еврейским субботним шабатом будто активизировались темные силы и начинался сатанинский шабаш.

Пятница, 13-го: что нельзя делать

операции;

начинать новые дела и путешествия;

жениться;

веселиться;

давать и брать деньги в долг;

залазить на стремянки или высокие лестницы;

садится за руль;

пить;

сажать растения;

сквернословить;

желать зла;

рассказывать о своих сновидениях.

Пятница, 13-го: что можно делать

уходовые процедуры;

релакс;

медитации;

чтение позитивной литературы;

просмотр доброго кино;

неинтенсивный спорт;

поход в бассейн;

провести вечер в кругу семьи за чашкой чая.

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