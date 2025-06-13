Пятница, 13 июня 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Пятница, 13 / © ТСН

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на пятницу, 13 июня 2025 года, рассказывает, что Овнам стоит работать над эмоциями, а Близнецам нужно позаботиться о балансе.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на пятницу, 13 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте над своими эмоциями. В отношениях научитесь уважать партнера. На работе опирайтесь на проблемы.

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ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка кубков"

Необходимо определиться со своим выбором. В отношениях нужно больше общаться с партнером. А на работе подумайте о запасном варианте.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Маг"

Нужно позаботиться о балансе. В отношениях нужно расслабиться. А на работе – двигаться к цели.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Оберегайте то, что вам дорого. В отношениях отважьтесь на первый шаг. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения сделок. В отношениях двигайтесь навстречу партнеру. На работе смело проявляйте инициативу.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над своим развитием. В отношениях откройте свое сердце. На работе задумайтесь о повышении.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В отношениях нужно определиться с главной целью. На работе придумайте запасный план.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях действуйте осторожно. На работе остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. В отношениях действуйте разумно. На работе проявите профессионализм.

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КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Вас наполняют чувства. Научитесь с ними обращаться. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе добавьте эмоции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Вы упадете, но подниметесь. В отношениях защищайте свою позицию. На работе найдите единомышленников.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король пентаклей"

Работайте на исходе. В отношениях покажите, что вы достойны доверия. Избегайте вызовов на работе.