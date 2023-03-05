Растущая Луна в марте 2023: приметы и суеверия

Уже давно не секрет, что Луна способна влиять на наше состояние.

Мистическим образом Луна контролирует биологические ритмы человека. Также за годы изучения этого таинственного небесного тела люди отследили четкую взаимосвязь между фазой Луны и жизнью человека.

Эзотерики считают, что нужно начинать дела лучше всего во время растущей Луны (две недели в месяце после полнолуния Луна бывает растущей - ред.). А еще лучше – на следующий день после новолуния, когда Луны на небе еще не видно. Специалисты утверждают, что начатые во время растущей Луны дела успешней развиваются и меньше встречают на своем пути препятствий.

Из-за влияния Луны на людей появилось множество примет и суеверий о действии светила. Хотите, верьте - хотите - нет.

Растущая Луна: как выглядит на небе

В период растущей Луны на небе виден тонкий серп, рожки которого направлены влево. По мере роста Луна становится шире.

Растущая Луна в марте 2023: суеверия

Приобретенные во время растущей Луны вещи прослужат дольше.

Чтобы денег стало больше дома, пересчитайте перед окном купюры, покажите их или полный ими кошелек Луне.

Хотите отрастить волосы – обрежьте их в период растущей Луны. После этого они будут расти значительно быстрее.

Посейте или пересадите растения в период растущей Луны. Считает, что они будут расти лучше.

Предложение лучше делать в период растущей луны, чтобы избежать проблем в браке.

Растущая Луна в марте 2023: приметы

Если Луна темнеет, приближаясь к горизонту, ожидай дождя.

Если в четвертый лунный день ясно, то и весь месяц будет ясно, а если ненастно, то весь месяц будет ненастно.

В пятый лунный день почти всегда дует сильный ветер.

Если на шестой день после новолуния Луна будет огненная - будет ветер.

Через семь дней после новолуния ожидай перемены погоды.

Если молодая Луна обвевается ветром - весь месяц будет ветреный.

Если молодая Луна обмывается дождем - весь месяц дождливый.

Если вокруг Луны кольцо - погода будет холодной и суровой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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