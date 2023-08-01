Суперлуние 1 августа 2023: самые интересные предрассудки и приметы

Суперлуние – это явление, когда полнолуние или новолуние находится на своем ближайшем расстоянии от Земли, что делает его большим и ярким, чем обычно.

Суперлуние – это природное явление, которое может привлечь внимание и заинтересовать людей. Спустя долгое время наблюдения месяц с его яркостью и влиянием на природу связаны разные предрассудки, приметы и легенды. Вот некоторые из самых интересных предрассудков и примет, связанных с суперлуние:

Шанс по желанию Считается, что желания, сделанные во время суперлуние, имеют особый шанс сбыться. Путешествия Некоторые люди считают, что суперлуние может влиять на путешествия, сделанные в течение его периода. Соответственно некоторые откладывают путешествия на время после суперлуния. Воздействие на настроение: Существует убеждение, что суперлуние может влиять на настроение и поведение людей. Он может делать людей более эмоциональными, чувствительными или активными. Природные катаклизмы Некоторые верят, что суперлуние может быть связан с землетрясениями, наводнениями или другими природными катаклизмами. Однако ученые не находят прямой связи между этими явлениями. Увеличение энергии Некоторые люди считают, что суперлуние приносит увеличение энергии, что может влиять на наши силы и действия. Влюбленные: Верится, что суперлуние может увеличить романтические чувства и привлечь влюбленных поближе друг к другу. Воздействие на сон: Есть мысли, что суперлуние может влиять на качество сна, делая его менее спокойным или неуравновешенным.

Следует отметить, что большинство этих предрассудков и примет являются народными поверьями, и нет научных доказательств их правдивости. Суперлуние – это просто интересное астрономическое явление, которое может вдохновлять на мысли и размышления о нашем месте в космосе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

В этом году Ламмас, древний праздник августа совпадает с полнолунием и Суперлуниемй.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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