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Суперлуние 1 августа 2023: самые интересные предрассудки и приметы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Суперлуние 1 августа 2023: самые интересные предрассудки и приметы

Супермесяц – это интересное астрономическое явление / Фото: Associated Press

Суперлуние – это явление, когда полнолуние или новолуние находится на своем ближайшем расстоянии от Земли, что делает его большим и ярким, чем обычно.

Суперлуние – это природное явление, которое может привлечь внимание и заинтересовать людей. Спустя долгое время наблюдения месяц с его яркостью и влиянием на природу связаны разные предрассудки, приметы и легенды. Вот некоторые из самых интересных предрассудков и примет, связанных с суперлуние:

  1. Шанс по желанию Считается, что желания, сделанные во время суперлуние, имеют особый шанс сбыться.

  2. Путешествия Некоторые люди считают, что суперлуние может влиять на путешествия, сделанные в течение его периода. Соответственно некоторые откладывают путешествия на время после суперлуния.

  3. Воздействие на настроение: Существует убеждение, что суперлуние может влиять на настроение и поведение людей. Он может делать людей более эмоциональными, чувствительными или активными.

  4. Природные катаклизмы Некоторые верят, что суперлуние может быть связан с землетрясениями, наводнениями или другими природными катаклизмами. Однако ученые не находят прямой связи между этими явлениями.

  5. Увеличение энергии Некоторые люди считают, что суперлуние приносит увеличение энергии, что может влиять на наши силы и действия.

  6. Влюбленные: Верится, что суперлуние может увеличить романтические чувства и привлечь влюбленных поближе друг к другу.

  7. Воздействие на сон: Есть мысли, что суперлуние может влиять на качество сна, делая его менее спокойным или неуравновешенным.

Следует отметить, что большинство этих предрассудков и примет являются народными поверьями, и нет научных доказательств их правдивости. Суперлуние – это просто интересное астрономическое явление, которое может вдохновлять на мысли и размышления о нашем месте в космосе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

В этом году Ламмас, древний праздник августа совпадает с полнолунием и Суперлуниемй.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
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