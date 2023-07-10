Таропрогноз на 10-16 июля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившееся в Средневековье, и используется в настоящее время преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены как колода карт, когда они используются для игры или гадания.

Узнайте больше о грядущей неделе – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

"Паж жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемым фигурным картам. В определенных случаях в толковании карт она может означать перного конкретного человека, к которому у вас есть любовный интерес. Тем временем масть жезлов в картах Таро символизирует страсть, действенность и желание развития. Поэтому в течение этой недели попробуйте по-новому посмотреть на ваши отношения. Дайте им еще один шанс. Добавьте энтузиазм. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях. Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.

Вдохновляйтесь открывающимися перед вами перспективами. Больше флиртуйте. Оживите вашу любовь. Не отворачиваться по пустякам. Станьте оптимистом и откройтесь этим чувством. Первым протяните руку и получите новый шанс. Добивайтесь успеха в общении.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и представляет тузы. "Туз мечей" представляет еще и масть мечей, свидетельствующую об интеллектуальной составляющей, жизненных испытаниях, разуме и молниеносной реакции.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз мечей" – это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Четверка пентаклей"

Эта карта, которая тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность избранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и алчности.

Она говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, потому что в этом нуждается наше "эго".

Карта Таро рекомендует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием грядущего. Также она рассказывает о том, что следует избавиться от скупого и алчного человека рядом с вами, который мешает вам развиваться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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