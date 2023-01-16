Таропрогноз на 16-22 января 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро известны человечеству несколько веков, однако их пытаются связать, то таинственными знаниями египетских жрецов, то еврейской мистической Кабало, но на самом деле карты Таро сейчас очень популярным способом узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь узнать больше о тех событиях, которые ждут нас в скором времени и подготовиться к ним. А для кого карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализа.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Смерть"

Эта карта свидетельствует об изменениях, новых начинаниях, окончаниях дел, трансформациях. Она рассказывает о конце старого цикла и начале нового, освобождении от старого, о том, что не стоит узнать правду о себе. Помните, что если Бог закрывает дверь, то где-то должны открыться другие, наводите порядок в жизни, принимайте неизбежно, не зацикливайтесь на мелочах жизни, осознайте цикличность перемен.

Эта карта Таро часто пугает людей, однако ее не следует воспринимать буквально. Просто на эту карту мы будем проектировать свои страхи. На самом деле эта карта – очень положительная, потому что символизирует переход из одного состояния в другое. Что-то заканчивается, но в то же время что-то начинается. Это позволяет схватить ваш шанс, а не бояться его.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта рассказывает о вознаграждении, процветании, плодородии, реализме. Она подсказывает о практических достижениях, результатах, которые можно затронуть, реальной власти, доверии в любой ситуации, новом деле, поиске счастья и богатства, погружении в реальный мир.

Материализм поможет вам добиться успеха и извлечь пользу из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно создавать надежные планы и тщательно прорабатывать все детали. Сосредоточьтесь на полученных результатах и используйте ваши практические знания и умения ради себя и своего будущего. Эта карта символизирует новые начинания, практичные, приземленные и очень доступные результаты. Начните действовать уже сейчас, чтобы их добиться.

Эта карта также предвещает появление средств успешной реализации любого проекта. Примите это и наслаждайтесь счастьем.

Не бойтесь перемен, потому что страх может стать самым главным препятствием на вашем пути. Не бойтесь сделать следующий шаг.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклей"

Эта карта сообщает о профессионализме, работе в команде, планировании, она подсказывает о профессиональном росте, материальных благах, грамотной стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве с людьми, командном духе, признании мастерства, желании разобраться во всех деталях, зависимости от чужого мнения.

Вас ждет большой успех как результат планирования и работы в команде. Всех гарантирует только объединение с другими людьми. Хорошая организация – лучший способ добиться успеха. Нужно сконцентрироваться на своих знаниях, навыках и профессиональном росте.

Скоро вы включитесь в проект или процесс, в результате которого очень заинтересованы. Ваша роль будет четкой и ясной, и вам не придется быть последней спицей в колесе, даже если это вас удовлетворило бы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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