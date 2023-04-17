Таропрогноз на 17-23 апреля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро, несмотря на негативную церковь к предсказанию, популярным на протяжении веков, содержащих немало архетипов, вдохновляли писателей, художников и кинематографистов на различные шедевры.

Таро нельзя противопоставить вере или морали. Это просто прекрасное средство для познания предполагаемого будущего и самого себя.

Узнайте, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза от эзотерикины Елены Кузьмич в предстоящей неделе.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Дьявол"

Эту карту Таро, принадлежащую к старшим арканам, связывают со знаком знака Козориг, что указывает на скрытую природу этой карты. Эта карта свидетельствует об определенном материализме, местах жизни во лжи и разнообразных искушениях, невежестве, желании власти и денег, бессознательных инфантильных реакциях, одержимости, отказе от контроля, пагубных привычках, манипулировании окружением, негативном мышлении, ограниченном восприятии.

Архетип дьявола содержит в себе все "плохое" этого мира, в котором мы постоянно ищем нечто "хорошее". Заметим, что "дьявол" происходит от греческого слова, что означает "противник". На самом деле, только наш внутренний дьявол и является причиной большинства наших проблем, которые вызваны отсутствием осознания наших действий и иллюзиями.

Эта карта на определенном этапе жизни заставляет нас признать пределы своих возможностей, понять себя и других людей, понять, как нас сковывают узость взглядов или ожидания других людей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другого.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другую точку зрения. Также на жизненном пути вам придется сражаться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она свидетельствует о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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