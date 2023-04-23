Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировали 64 "прилета"

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 22 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы 5 пограничных громад – Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской и Новослободской. Зафиксировано 64 «прилета» из минометов и артиллерии.

Эсманская громада: по окраине одного из сел громады россияне били из артиллерии (2 обстрела) – всего 9 "прилетов". В результате первого обстрела (4 прилета) произошло возгорание поля с кукурузой.

Белопольская громада: по территории громады враг бил из минометов — 32 "прилетов" и артиллерии — 1 "прилет".

Юношеская громада: совершен артиллерийский обстрел (САУ) – 4 "прилета".

Миропольская громада: был обстрел из минометов — 4 "прилета".

Новослободская громада: враг совершил артобстрел – 10 "прилетов" и минометный обстрел – 4 прилета.

«По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.