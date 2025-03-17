Таропрогноз на 17-23 марта 2025: что карты нам предвещают

Карты появились еще в Средневековье, и с тех пор есть немало поклонников, ведь это достаточно точное, с точки зрения эзотерики, средство для предсказания вероятного будущего. А около ста лет назад к Таро вернулась былая слава, и с тех пор интерес к картам не утихает. Каждый год специалисты выпускают немало бревен этих карт, которые базируются на двух школах — французской и английской.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 17-23 марта 2024 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Четверка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и эгоизме. Она рассказывает о разочаровании и возможном разрыве отношений, желании идти своим путем, но и неуверенности в себе, необходимости исцеления душевных ран, душевной черствости, отказе от подарков судьбы, пассивности и апатии, застоя в жизни.

"Четверка кубков" говорит о времени, когда мы идем в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и не хотим делиться с другими ни мыслями, ни чувствами. В этот период мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы именно он может осветиться вспышкой творческой активности, если, конечно, мы сохраним мотивацию к подобным делам.

Не стоит все брать близко к сердцу. Не думайте, что вас никто не любит. Эта апатия лишь означает эмоциональный кризис, поэтому нужно открыть шире глаза и понять, что судьба дарит вам подарки, а вскоре к вам вернутся самомотивация и внутренняя гармония — стоит приложить немного усилий. Однако никто этого не сделает за вас. Понимание себя может стать первым шагом к возрождению.

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта Таро "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Иерофант"

Эта карта Таро сообщает, что для получения больших средств следует проявлять сдержанность, соответствовать своему статусу, признавать дисциплину и знать, как нужно поступать правильно.



Иногда вам понадобится поддержка более опытного человека, а чтобы планы превратили в жизнь, следует не цепляться вовсю за прошлое. Изменения смогут улучшить вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

Читайте также: