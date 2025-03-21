Враг атаковал пригород Одессы: есть пострадавшие

Россияне не останавливаются в атаках на украинские города.
Враг 21 марта 2025 года атаковал пригород Одессы.
Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.
В огне — гражданская инфраструктура, торговые объекты, повреждены автомобили.
Есть пострадавшие. Медикам предоставляется вся необходимая помощь — на месте и в городской больнице.
Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.
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