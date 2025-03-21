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Ворог атакував передмістя Одеси: є постраждалі

Ворог атакував передмістя Одеси: є постраждалі

У вогні в Одесі - цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти, пошкоджено автівки / Фото: pixabay.com

Росіяни не зупиняються в атаках на українські міста.

 Ворог 21 березня 2025 року атакував передмістя Одеси.

Про це заявив мер міста Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах. 

У вогні - цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти, пошкоджено автівки.

Є постраждалі. Медиками надається уся необхідна допомога - на місці та у міській лікарні. 

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року, прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну з найбільших повітряних атак за всю війну. В Мережі з'явилися фото й відео з охопленого вогнем міста.

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