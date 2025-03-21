Астрологічний прогноз на 21 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має нтакі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – займатися справами, до яких досі не доходили руки.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, нетривалі і особливої небезпеки не становлять, але звернутися до лікаря днаково необхідно.

Харчування дня: під забороною всі продукти, які можуть завдати шкоди печінці, – особливо це стосується жирних та смажених продуктів, а також алкоголю.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: день сприятливий для прибирання на дачній ділянці та розпушування землі.

Магія та містика дня: можна створювати амулети, які захищатимуть дім від злих сил.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають важливої інформації, тому їх можна проігнорувати.

Табу дня: будь-які пошкодження – навіть невеликі ранки та подряпини – потрібно одразу ж обробляти антисептичними засобами.

Цитата дня: «Праця – великі ліки від усіх хвороб та смутку людського» (Томас Карлейль).

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