Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – заниматься делами, до которых до сих пор не доходили руки.
Символ дня: табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, непродолжительны и особой опасности не представляют, но обратиться к врачу все равно необходимо.
Питание дня: под запретом все продукты, которые могут нанести вред печени – особенно это касается жирных и жареных продуктов, а также и алкоголя.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: день благоприятен для уборки на дачном участке и рыхления земли.
Магия и мистика дня: можно создавать амулеты, которые будут защищать дом от злых сил.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно их проигнорировать.
Табу дня: любые повреждения – даже небольшие ранки и царапины – нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами.
Цитата дня: "Труд - великое лекарство от всех болезней и печалей человеческих" (Томас Карлейль).
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