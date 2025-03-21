Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 21 марта

Астрологический прогноз на 21 марта

Табун лошадей - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – заниматься делами, до которых до сих пор не доходили руки. 

Символ дня: табун лошадей. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, непродолжительны и особой опасности не представляют, но обратиться к врачу все равно необходимо. 

Питание дня: под запретом все продукты, которые могут нанести вред печени – особенно это касается жирных и жареных продуктов, а также и алкоголя. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: день благоприятен для уборки на дачном участке и рыхления земли. 

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты, которые будут защищать дом от злых сил. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно их проигнорировать. 

Табу дня: любые повреждения – даже небольшие ранки и царапины – нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами. 

Цитата дня: "Труд - великое лекарство от всех болезней и печалей человеческих" (Томас Карлейль). 

Читайте также:

Застряли в космосе на 9 месяцев - астронавты НАСА наконец вернулись на Землю 

Застряли в космосе на 9 месяцев - астронавты НАСА наконец вернулись на Землю 

Похожие темы:

Следующая публикация