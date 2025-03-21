Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно – заниматься делами, до которых до сих пор не доходили руки.

Символ дня: табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, непродолжительны и особой опасности не представляют, но обратиться к врачу все равно необходимо.

Питание дня: под запретом все продукты, которые могут нанести вред печени – особенно это касается жирных и жареных продуктов, а также и алкоголя.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: день благоприятен для уборки на дачном участке и рыхления земли.

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты, которые будут защищать дом от злых сил.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно их проигнорировать.

Табу дня: любые повреждения – даже небольшие ранки и царапины – нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами.

Цитата дня: "Труд - великое лекарство от всех болезней и печалей человеческих" (Томас Карлейль).

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