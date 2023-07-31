Таропрогноз на 31 июля-6 августа 2023: что карты нам предвещают

Таро – это карточная колода с четко выраженной структурой. Карты Таро появились около 1430 г. в Италии. Сначала они использовались для салонных игр, однако позже добавились эзотерические и символические трактовки. Современный бум на карты Таро охватил планету в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

Таро не показывает будущее. Каждый день мы делаем сотни и тысячи выборов, а потому спрогнозировать наше будущее невозможно. Возможно только найти точки на нашем жизненном пути, которые необходимо пройти, чтобы гармонично развиваться дальше. Для этого и служат Таро, чтобы дать вам подсказку, как действовать дальше, а вы сможете после этого проанализировать свои поступки и создать своеобразный план действий на будущее.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 31 июля-6 августа – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Солнце"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдите от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

Перед вами – чистая страница. Поверьте в то, что определенные проблемы в отношениях, если они есть, решятся быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этой недели поразмышляйте над тем, можете ли спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и радуйтесь. Любите жизнь, и будете принимать себя такой, какой вы есть.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только самый сильный. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-то другое, например, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Восьмерка кубков"

Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.

Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой "трясины". И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество – это страх, прочитавший молитву.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.