Таропрогноз на 5-11 июня 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро часто можно увидеть в фильмах и даже мультиках и в последние десятилетия стали элементом массовой культуры. Правда, они все еще ассоциируются только с гаданием, однако их можно использовать в виде метафорических карт, а их послания — в качестве аффирмаций на день, неделю или месяц.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 5-11 июня 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта говорит о желании двигаться вперед, действия, новости и новые возможности. Она подсказывает, что следует выбрать правильные приоритеты, понять свои намерения, получить важное сообщение, начать быстрое развитие. Сейчас вам следует объяснить ситуацию и определиться, что делать дальше.

Эта карта символизирует незаконченное движение. Он непрерывный, быстрый и исступленный. Это движение скорее интеллектуальное, чем реальное. Она отвечает за интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенные события.

Эта карта предполагает, что следует выбрать приоритеты, чтобы прояснить неопределенность ситуации или понять, верны ли ваши действия в данный момент.

В то же время, эта карта подсказывает о необходимости быстрых и решительных действий. Она учит, что желаемое можно достичь только быстрыми и решительными действиями. Ваш разум открыт для любых возможностей, которая поможет разобраться в ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта сообщает о душевных порывах, чувственности и восприимчивости. Сейчас нужно в делах демонстрировать свои чувства, доверять своей интуиции, следовать творческим идеям и прощать других людей.

Эта карта подсказывает о начале чего-то нового, но следует быть осторожными. Теперь нужно добавить больше творчества в вашу жизнь. Окунитесь головой в дела и получите значительный результат.

Также поразмышляйте над тем, что вы вносите в свое дело и какого результата ожидаете. Немного смелых фантазий вам не помешает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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