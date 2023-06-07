Официально: Ребров возглавил сборную Украины

Национальная команда будет готовиться к июньским матчам с новым наставником.

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины по футболу.

Официальная презентация, а также пресс-конференция нового наставника национальной команды состоялась 7 июня в конференц-зале столичного Дома футбола.

В конце мая Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна". Он работал с эмиратским клубом с лета 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат и завоевала Кубок лиги ОАЭ, а нынешнюю кампанию завершила на втором месте в местном первенстве.

Ранее Ребров возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Национальная команда Украины начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Напомним, в конце марта на старте квалификации к Евро-2024 сборная Украины под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня проиграла Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. До этого "сине-желтых" с августа 2021 года до января 2023 года возглавлял Александр Петраков.

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