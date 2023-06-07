Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ не дают оккупантам возможности наступать – Тарнавский

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
831
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ не дают оккупантам возможности наступать – Тарнавский

ВСУ не дают оккупантам возможности наступать. / Фото: Getty Images

Российские захватчики не предпринимали наступательных действий возле Авдеевки.

Вооруженные силы Украины лишают российских оккупантов возможности наступать на востоке.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и уничтожают российскую армию. Наши воины лишают врага возможностей наступать", – написал он.

Тарнавский отметил, что захватчики не предпринимали наступательных действий вблизи Авдеевки. Однако они нанесли авиационные удары в этом районе.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешных действиях Вооруженных сил Украины под Бахмутом на Донетчине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
831
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация