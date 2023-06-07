Вооруженные силы Украины лишают российских оккупантов возможности наступать на востоке.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и уничтожают российскую армию. Наши воины лишают врага возможностей наступать", – написал он.

Тарнавский отметил, что захватчики не предпринимали наступательных действий вблизи Авдеевки. Однако они нанесли авиационные удары в этом районе.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешных действиях Вооруженных сил Украины под Бахмутом на Донетчине.

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