Таропрогноз на ноябрь 2023: что карты нам предвещают

Издавна люди хотят узнать свое будущее, а потому во всех культурах мира есть немало способов для этого. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущем месяце – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Семерка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. В отношениях вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительны в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мысли. Сейчас не следует идти на компромисс.

Учтите, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, пожирающие нас и делающие нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Туз мечей"

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. "Туз мечей" подсказывает, что следует избавиться от иллюзий, понимать дальнейший путь, логически объяснять явления, объяснять, что хорошо, а что плохо, столкнуться с реальностью, проанализировать мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в выражении, например, желание выделиться из толпы или потребность в справедливости. Но понять, что именно нужно вам сейчас не так уж просто узнать. Также эта карта символизирует логику и уверенность в случае стычек с трудом жизни. Верьте себе, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и доверяйте своим возможностям.

Сейчас пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого, поэтому иначе вы не сможете двигаться дальше. Задумайтесь об устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Вам следует разрешить ситуацию и рассеять сомнения, чтобы дорога дальше была для вас открытой.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.