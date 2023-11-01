Таропрогноз на листопад 2023 року: що карти нам віщують

З давніх-давен люди хочуть дізнатися своє майбутнє, а тому у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній місяць - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Сімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Туз мечів"

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. "Туз мечів" підказує, що слід позбавитися від ілюзій, розуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, пояснювати, що добре, а що - погано, зіткнутися з реальністю, проаналізувати мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вираження, наприклад, бажання виділитися з натовпу або потреба у справедливості. Але зрозуміти, що саме потрібно вам зараз не так вже й просто дізнатися. Також ця карта символізує логіку і впевненість у разі сутичок із труднощами життя. Вірте собі, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій і довіряйте своїм можливостям.

Зараз настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти і розчарувань минулого, тому інакше ви не зможете рухатися далі. Замисліться про стійкість, рішучість та максимальну внутрішню чесність. Вам слід розв'язати ситуацію та розсіяти сумніви, щоб дорога далі була для вас відкритою.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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