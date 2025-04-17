Война и "история об измене": победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила украинцев

Яна Пасынкова сделала предсказание о войне

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Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова предупредила украинцев о событиях, которые, вероятно, произойдут в мае.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

«Будет продолжаться ощущение, что у нас забрали то, что нам принадлежит. И за нашей спиной дерибанят то, что нам принадлежит. Будет история о предательстве какого-то партнера или партнеров, какая-то опущенная сделка не в нашу сторону. Но это пока что. Дальше - большое количество отравления непонятно от чего. Надо беречь себя. Мир в мае порадует нас тем, что нам вернули то, что нам принадлежит», - сказала Яна Пасынкова.

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Также таролог предупредила, что в мае есть опасность на базарах, кладбищах и больницах. Особенно это касается «городов у воды». Она призвала оберегать детей от военных угроз.