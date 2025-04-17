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- Астрология
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Война и "история об измене": победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила украинцев
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова предупредила украинцев о событиях, которые, вероятно, произойдут в мае.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
«Будет продолжаться ощущение, что у нас забрали то, что нам принадлежит. И за нашей спиной дерибанят то, что нам принадлежит. Будет история о предательстве какого-то партнера или партнеров, какая-то опущенная сделка не в нашу сторону. Но это пока что. Дальше - большое количество отравления непонятно от чего. Надо беречь себя. Мир в мае порадует нас тем, что нам вернули то, что нам принадлежит», - сказала Яна Пасынкова.
Также таролог предупредила, что в мае есть опасность на базарах, кладбищах и больницах. Особенно это касается «городов у воды». Она призвала оберегать детей от военных угроз.