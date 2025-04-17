ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Война и "история об измене": победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила украинцев

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасинкова

Яна Пасынкова сделала предсказание о войне

Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова предупредила украинцев о событиях, которые, вероятно, произойдут в мае.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

«Будет продолжаться ощущение, что у нас забрали то, что нам принадлежит. И за нашей спиной дерибанят то, что нам принадлежит. Будет история о предательстве какого-то партнера или партнеров, какая-то опущенная сделка не в нашу сторону. Но это пока что. Дальше - большое количество отравления непонятно от чего. Надо беречь себя. Мир в мае порадует нас тем, что нам вернули то, что нам принадлежит», - сказала Яна Пасынкова.

Также таролог предупредила, что в мае есть опасность на базарах, кладбищах и больницах. Особенно это касается «городов у воды». Она призвала оберегать детей от военных угроз.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie