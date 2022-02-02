Зеркальная дата 02.02.2022: гороскоп для всех знаков зодиака

02.02.2022 – мощное число, несущее в себе энергию двойки, которая умножена в несколько раз.

Уникальная дата в феврале этого года – 02.02.2022. Нумерологи считают, что редкость таких комбинаций цифр определяет их силу.

02.02.2022 – мощное число, несущее в себе энергию двойки, которая умножена в несколько раз – это зеркальная дата или палиндром удачи. Эзотерики уверяют, что в такие дни происходят приятные изменения в жизни и открываются безграничные возможности.

Добавьте сюда молодой человек и Китайский Новый год, которые были накануне, и все ваши начинания найдут гигантскую энергетическую поддержку, а мнения будут помогать планам судьбы. Такое уникальное сочетание будет способствовать исполнению желаний и поможет привлечь удачу в любви и финансовых делах.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для зеркальной даты 2 февраля 2022 для всех знаков зодиака ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

ТСН.ua

Пора воспитывать сочувствие к другим людям, сочувствие к близким, сочувствие к себе. Вы чувствуете раздражение или апатичность к страдающему? Что останавливает вас от сострадания? Может быть, вы боитесь открыть свое сердце другим, потому что боитесь, что это повредит вам? Соболезнование рождается очень глубоко в вашей душе, поэтому дайте шанс выйти ему наружу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

ТСН.ua

Пора сосредоточиться на создании поддерживающих отношений с вашим ребенком, с животными в доме, любовником, друзьями и семьей. Отношение к другим даст вам возможность взглянуть на себя со стороны, на те части, которые вы обычно не видите. Отношения — это зеркало, в которых вы можете увидеть, кто вы на самом деле. Воспринимайте то, что вы видите и старайтесь исцелить то, что еще можно поправить.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

ТСН.ua

Сейчас следует задуматься о достатке. Возможно, ваши планы основываются на нищете, а не на мыслях о богатстве? Такое ваше мировоззрение не дает вам развиваться, а потому из-за этого в жизни вы нет того, чего хотите, а ваши мечты не реализуются. Обилия трудно достичь, особенно когда в вашем сознании царят недостаток и бедность. Откройтесь для потока изобилия в мире и вы станете его частью.

РАК (22 июня-22 июля)

ТСН.ua

Возвратите свою силу. Где находится место, где вы ее потеряли? Не отрицайте свою силу и власть. Забудьте о том, что кто-то сказал вам, что сильные женщины – не женственные. Примите вашу внутреннюю мощность и не слушайте, что говорят другие. Наслаждайтесь своей силой.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

ТСН.ua

Сейчас необходимо поработать с темой справедливости и несправедливости в вашей жизни. Может быть, сейчас вы находитесь в ситуации, которая выглядит совершенно несправедливой? Или вы использовали честность, а теперь очутились в несправедливой ситуации? А может быть, вы не были честны в своих словах, поступках и действиях? Пора посмотреть на свою жизнь со стороны и сделать ее справедливой, а также исправить все необдуманные шаги.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

ТСН.ua

Берите ответственность за вашу жизнь. Все, что выработаете есть у вас, потому что это то, что стоит верить. Если вам кажется, что немало событий в вашей жизни происходит "на автомате", то пора изменить эту тенденцию. Принимая ответственность вы определяете свой путь, то, кто вы есть и что можете создать дальше.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

ТСН.ua

Теперь нужно бороться с иллюзиями. Пора увидеть, что является настоящим, а что — фальшивым. Вы слушали людей, но слышали, что было по словам? Полно. Легко попасть в иллюзию, но пора увидеть самое себя, а не прислушаться к мнению других людей. Сознательно поднимите этот занавес, чтобы увидеть реальность. Увидеть реальность позади иллюзии – вот что принесет вам силу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

ТСН.ua

Живите своими ритмами. Найдите их. Вы сами должны определить для себя, когда лучше заниматься работой, семьей, друзьями, любимыми. Не живите ритмами жизни других. Возможно, вы жили их ритмами, потому что хотели стать своими и угодить окружающим. Не нужно так поступать. Для вас жизненно важно жить именно своими ритмами. Здоровье и целостность воспитываются, когда вы двигаетесь с собственными ритмами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

ТСН.ua

Создайте порядок. Это хаос всматривается в вашу жизнь, угрожая тем, что вы ни на миг не можете расслабиться. Не разрешайте вещам и делам накопиться и похоронить вас. А, возможно, вы таки создали порядок в вашей жизни, но он удушающий и жестокий. Сейчас самое время позаботиться о новом порядке, который не будет тяготить вас. Если ваша жизнь упорядочена естественным образом, вы питаете путь к целостности.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

ТСН.ua

Помните и чтите свою чувственность. Целостность говорит то, что пора сосредоточить внимание на своем теле и выделить время на это. Дайте время для игры и тщательного изучения своего тела. Не бойтесь изучить себя.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

ТСН.ua

Проверьте свою веру. Если есть старые и болезненные мысли, которые, как черви, не дают вам двигаться дальше, избавьтесь от них. Не верьте тому, что говорят о вас другие люди, это только отравляет вас. Избавьтесь от негативных установок, которые дали вам родители и окружение. Создайте собственную историю, которая не будет зависеть от мнения других. Это ваш выбор.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

ТСН.ua

Оставьте в вашей жизни место для тайны. Не открывайте их перед партнером. Не пытайтесь сделать все безопасным, оставьте время неизвестному. Во вселенной есть немало загадок, и внутри вас должно остаться пространство для собственных мыслей и тайн.

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