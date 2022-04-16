540 мариупольцев отправились поездом из Запорожья во Львов

Сегодня также планируют доставить более 100 больных детей из Покровска во Львов эвакуационным поездом.

Сегодня, 16 апреля, 540 человек из Мариуполя отправились эвакуационным поездом из Запорожья во Львов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Также сегодня из Покровска эвакуационным поездом №233 планируем доставить 112 больных детей во Львов, а также 22 маломобильных и 35 человек с инвалидностью в Винницу", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" из соображений безопасности не указывает точное время, поезд будет отправляться во второй половине дня.

"Украинские пассажиры всегда могут узнать его на горячей линии 0 800 503 111, вас могут попросить произнести "Укрзалізниця везе паляниці", — отметили в компании.

Напомним, в Украине 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров.

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