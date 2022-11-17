Арестович смоделировал действия России, когда Запад перестанет поставлять оружие Украине

Без западного оружия в Украине может вернуться ситуация начала конфликта – с потерей городов и угрозой захвата Киева.

Без вооружения от стран Запада Украина рискует снова потерять свои города и вернуться к ситуации начала военного конфликта, развязанного Россией. Это будет в свою очередь означать поражение Запада.

Такое мнение высказал военный эксперт и советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским блогером и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, если страны Запада прекратят снабжать Украину оружием, то россияне продолжат атаковать, фронт стабилизируется, после чего оккупанты могут захватить Бахмут, Соледар, Гуляйполе, будут развивать наступление на Запорожье и предпринимать попытку высадиться на Правый берег.

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“Вернется ситуация начала конфликта. А на хрена было воевать?" – задал риторический вопрос Арестович.

В такой ситуации, считает эксперт, США и их союзники снова вынуждены будут давать оружие, чтобы Россия не захватила Киев и пол Украины, поскольку страны Запада не могут позволить, чтобы оккупанты навязали мирный договор на условиях уже захваченных территорий.

"Это означало бы поражение Запада. Это означало бы, что можно нарушить систему международной безопасности, создателем и бенефициаром которой является Запад, остаться безнаказанным и сохранить за собой захваченные территории", — резюмировал он.

Напомним, союзники Украины провели седьмой саммит в формате "Рамштайн", посвященный военной помощи Киеву. Онлайн-встреча проходила на фоне массированного ракетного удара по Украине и падения ракет в Польше.

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