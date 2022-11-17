Арестович назвал новые мишени атак Путина в Украине и их цель

"Оно хотят, чтобы мы заплакали и пошли на переговоры. Средство давления", сказал Арестович.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считаю, что атаками по энергетическим и газодобывающим объектам Путин пытается склонить Украину к переговорам.

Такое мнение Арестович выразил российскому адвокату, журналисту Марку Фейгину в четверг, 17 ноября.

"Энергетическая инфраструктура представляет собой набор генерирующих и распределительных мощностей. Они бьют и по тем, и по другим сетям. Сейчас они наносят удары по распределительным, потому что поняли, что генерирующие вывести из строя не так просто. Даже если есть генерация, распределить не могут. Сегодня они запустили 16 крылатых ракет и будто еще несколько "Шахидов". Летевшие на Киев ракеты сбили все", — сказал он.

На вопрос, почему российское руководство приказывает бомбить энергетическую инфраструктуру, он ответил: " Оно хотят, чтобы мы заплакали и пошли на переговоры. Средство давления".

Оккупанты атакуют и обстреливают Украину ракетами

Российские террористы, терпя поражение на поле боя, продолжают атаковать Украину и терроризировать мирное население. Оккупанты специально обстреливают энергетическую инфраструктуру. Также они начали бить по газодобыче.

В частности, 17 ноября в Харьковской области российские оккупанты дважды атаковали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Во время первой атаки ранены четыре работника, мужчин повезли в госпиталь. Впоследствии в те же объекты рашисты снова запустили ракеты: на месте в это время работала следственная группа. Ранения получили четверо правоохранителей.

Также противник атаковал Одесщину – две ракеты наши силы ПВО сбили. Но есть попадание в логистический центр в Одессе — ранен гражданский человек.

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