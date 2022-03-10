Арестович: "Враг сменил тактику и перешел к "сирийскому варианту"

Окружение и террор больших и малых городов враг использует для того, чтобы принести наибольшие страдания населению.

Стало окончательно ясно, что враг сменил тактику. Они не в состоянии нанести поражение нашим ВСУ на поле боя, поэтому перешли к так называемому "сирийскому варианту".

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в четверг, 10 марта, в видеообращении.

"То есть окружение и террор больших и маленьких городов для того, чтобы принести больше страданий и оказать психологическое давление на гражданское население", — отметил он.

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По словам Арестовича, сейчас городами, которые больше всего страдают, являются: Мариуполь, который просто сравнивают с землей, Харьков, Ахтырка и Николаев.

"Я думаю, что они пытаются сделать это, чтобы потом показывать его в качестве примера и говорить "смотрите, вы хотите так, как Мариуполь", — сказал политик.

Напомним, в Пентагоне считают правдивыми сообщения о том, что президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных бойцов, в частности, из Сирии, чтобы воевать в Украине.