Арестович: "Ворог змінив тактику і перейшов до "сирійського варіанту"

Оточення і терор великих і малих міст ворог використовує для того, щоб завдати найбільше страждань населенню.
Стало остаточно зрозуміло, що ворог змінив тактику. Вони не в змозі завдати поразки нашим ЗСУ на полі бою, тому перейшли до так званого "сирійського варіанту".
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у четвер, 10 березня, у відеозверненні.
"Тобто оточення і терор великих і малих міст для того, щоб завдати найбільше страждань і зчинити психологічний вплив нашому цивільному населенню", - зазначив він.
За словами Арестовича, зараз містами, що найбільш потерпають є: Маріуполь, який просто зрівнюють з землею, Харків, Охтирка і Миколаїв.
"Я думаю, що вони намагаються зробити це, щоб потім показувати його як приклад і казати "дивіться, ви хочете так, як Маріуполь", - сказав політик.
Нагадаємо, у Пентагоні вважають правдивими повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бійців, зокрема із Сирії, щоб воювати в Україні.
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